İstanbul açıklarında denetim için bekliyor

Ukrayna'dan hareket eden ve mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni gemisinde, demirlediği İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde denetim yapılacak.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine gece saatlerinde ulaşarak demirledi.

Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından Razoni'de denetim icra edilecek.

Denetleme neticesine göre geminin yoluna devam etmesi bekleniyor.

"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan ilk gemi olan Razoni'den sonra diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanıyor.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde saat 10.00'dan itibaren denetim yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek." bilgisi paylaşıldı.

Nasıl bir denetim yapılacak?

Heyet, gemide yük ve mürettebat kontrolü yapacak. Yükün dışında başka bir şey olup olmadığı incelenecek. Ayrıca mürettebat haricinde yolcu olup olmadığı denetlenecek.

Geminin ilerlemesine dair bir sorun yoksa, tutanakla imza ve kayıt altına alınacak ve geçişe izin verilecek.

Günde 3 gemi ile sınırlı olacak

Ukrayna Altyapı, sevkiyatın şimdilik günde üç gemi ile sınırlı olacağını açıkladı. Aynı zamanda aylık ihraç edilecek tahıl miktarı da 3 milyon tonu geçmeyecek. İlerleyen süreçte gemi ve toplam tahıl miktarının aşama aşama arttırılması öngörülüyor.