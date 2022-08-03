İstanbul Boğazı'na demirleyen Razoni'de denetim başladı

Ukrayna'dan hareket eden ve mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni'nin demirlediği İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde denetimi yapılıyor. Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, gemide incelemelerde bulunuyor.

22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, dün saat 21.00 sıralarında kendisine Rumelifeneri açıklarında tahsis edilen alana demirledi.

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli müşterek denetleme timi, Mileva ve Gözcü-1 isimli servis botlarıyla gemiye hareket etti. Saat 10.40'da gemiye ulaşan heyet, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda söz konusu ticari gemide incelemelerde bulunuyor.

Gemi, müşterek kontroller sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından İstanbul Boğazı'ndan geçerek Lübnan'a doğru hareket edecek.

Nasıl bir denetim yapılacak?

Heyet, gemide yük ve mürettebat kontrolü yapacak. Yükün dışında başka bir şey olup olmadığı incelenecek. Ayrıca mürettebat haricinde yolcu olup olmadığı denetlenecek.

Geminin ilerlemesine dair bir sorun yoksa, tutanakla imza ve kayıt altına alınacak ve geçişe izin verilecek.

Günde 3 gemi ile sınırlı olacak

Ukrayna Altyapı, sevkiyatın şimdilik günde üç gemi ile sınırlı olacağını açıkladı. Aynı zamanda aylık ihraç edilecek tahıl miktarı da 3 milyon tonu geçmeyecek. İlerleyen süreçte gemi ve toplam tahıl miktarının aşama aşama arttırılması öngörülüyor.