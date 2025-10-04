İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sumud açıklaması: Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan vatandaşlar ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 12/13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İsrail'den İstanbul Havalimanı'na inen ve mağdurları taşıyan uçakta, 36 Türk, 23 Malezyalı olmak üzere münferit ülkelerden gelen aktivistlerden oluşan toplam 137 yolcunun yer aldığının tespit edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Mağdur vatandaşlarımız ve diğer ülkelerin vatandaşlıklarına mensup aktivistler, şehrimize inmeleri akabinde sağlık muayeneleri yapılıp adli muayene raporlarının hazırlanması amacıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sevk edilmişlerdir. Mağdurların muayene işlemleri akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca görevlendirilen 11 savcı tarafından Adli Tıp Kurumu'nda bizzat ifade alma işlemleri gerçekleştirilecektir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir."