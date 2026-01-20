İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 12,7 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2025 yılında ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 5,7 artırarak 12 milyar 732 milyon dolara taşıdı. İİB'den yapılan açıklamaya göre, bünyesinde yer alan 7 ihracatçı birliğiyle geçen yıl 198 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Bu performansla Birliğin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 5,4 olarak kaydedildi.

İİB, aralık ayında ise ihracatını geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,7 artırarak 1 milyar 295 milyon dolara yükseltti.

En fazla ihracat yapılan ülke ABD oldu

2025'te değer bazında en yüksek ihracat 773 milyon dolarla ABD'ye yapıldı. Bu ülkeye en fazla ihracat, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe şeker ve şeker mamulleri ile gemi, yat ve hizmetleri alanlarında gerçekleşti. ABD'yi sırasıyla Irak, Almanya, Birleşik Krallık ve Norveç izledi.

Irak'a ağaç ve orman ürünleri ile hayvansal mamuller, Almanya'ya fındık ve mamulleri, Birleşik Krallık'a kağıt ve karton ürünleri ile şeker ve şeker mamulleri, Norveç'e ise gemi, yat ve hizmetleri ihracatı öne çıktı.

AB ülkeleri ilk sırada

Ülke grupları bazında değerlendirildiğinde, İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge yüzde 7,7 artışla 3 milyar 301 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

Geçen yıl, İİB bünyesinde bulunan birliklerden en yüksek ihracatı 3 milyar 856 milyon dolarla İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yaptı.

Onu, 3 milyar 743 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2 milyar 244 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, 1 milyar 341 milyon dolarla İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, yaklaşık 729 milyon dolarla İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 627 milyon dolarla İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 344 milyon dolarla İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği izledi.