İstanbul'da üçüncü tur! Rusya ve Ukrayna müzakere masasında isimler belirlendi

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022’de başlayan savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere süreci, Türkiye’nin ev sahipliğinde yeniden başlıyor. İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda bugün yapılacak üçüncü tur görüşmelere iki ülke de daha önceki turlarda görev almış isimlerle katılacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinde bir değişiklik olmadığını belirterek, görüşmelere yine Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy’in başkanlık edeceğini açıkladı. Medinskiy, 2022’deki müzakerelerde de Rus heyetinin başında yer almıştı.

Heyette ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Ana İstihbarat Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin bulunuyor. Uzmanlar listesinde ise Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin, Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Elena Podobreyevskaya, Dışişleri Bakanlığı'ndan Aleksey Polişçyuk ve Savunma Bakanlığı'ndan Viktor Şevtsov yer alacak.

Zelenskiy, Ukrayna heyetini resmen belirledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, üçüncü tur müzakerelere katılacak heyeti belirleyen kararnameyi imzaladı. Heyette ikinci turda görev yapan isimler yer almaya devam edecek.

Ukrayna heyetine, kısa süre önce Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreterliği görevine atanan Rüstem Umerov başkanlık edecek. Heyette ayrıca Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri karargahlarından üst düzey isimler, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileri ile istihbarat kurumlarının temsilcileri yer alacak.

Dikkat çeken isimlerden biri olan Vadym Skibitskyi, Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü’nün başkan yardımcısı olarak heyette yer alırken, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiserliği de temsil ediliyor.