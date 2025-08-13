İstanbul'da yakalanan goril yavrusu 'Zeytin' ülkesine dönüyor!

2024 yılının aralık ayında Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda yakalanan yavru goril "Zeytin" doğal yaşamına dönüyor.

Zeytin'in iadesinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından THY tarafından Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği kurallarına uygun şartlarda yapılacağı açıklandı.

Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" türündeki Zeytin, İstanbul Havalima'nın yakalanıp korunma altına alınmıştı.

İade işlemleri başladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yapılan açıklamada, Zeytin’in yalnızca rehabilitasyon merkezinde bakılması şartıyla Nijerya’ya iade işlemlerini başlatıldığını duyurdu:

"CITES Sekretaryası ve ilgili kurumlarla yürüttüğümüz titiz sürecin ardından, Zeytin’in yalnızca rehabilitasyon merkezinde bakılması şartıyla Nijerya’ya iade işlemlerini başlattık.

Hayvan refahını merkeze alarak; Yasadışı ticarete karşı güvence, Uygun iklim koşulları, Stresin en aza indirilmesi kriterlerini dikkate aldık. Zeytin, THY ile IATA kurallarına uygun şekilde, güvenli bir yolculukla doğal yaşamına daha yakın olacağı rehabilitasyon merkezine uğurlanacak.

Onu sevgiyle büyüttük, şimdi doğaya bir umut olarak geri dönüyor. Tüm süreci şeffaflıkla yürüterek, nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

🐵💚 İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve CITES belgesi olmadan taşınmak istenen yavru goril, ilk andan itibaren veteriner hekimler ve uzman bakıcılarımız eşliğinde özenle korundu. Nesli tehlike altında olan bu özel…

Ne olmuştu?

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aralık ayında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe almış, yapılan incelemede kafes tipindeki kutuda, yavru gorile rastlamışlardı.

Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerine teslim edilmişti.

Sağlık kontrolünden geçirilen Zeytin, İstanbul'da bir hayvanat bahçesinde koruma altına alınmış ve özel bir bakıcı eşliğinde bakımı sağlanmıştı.

Yavru gorile, vatandaşların da katıldığı bir anketle "Zeytin" adı verilmişti.