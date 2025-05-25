İstanbul'daki anlaşma hayata geçti: Ukrayna ve Rusya 1000'er esir takası gerçekleştirdi
İstanbul'da geçtiğimiz hafta gerçekleşen zirve sonrasında 1000'er kişilik esir takasında anlaşan Rusya ve Ukrayna, anlaşmaya mutabık kalarak takas sürecini tamamladı. Hem Ukraynalı hem Rus toplam 2000 kişi ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
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Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan 1000'e 1000 esir takası anlaşması uyarınca, Moskova ve Kiev'in bugün 303'er askeri daha takas ettiğini duyurdu.
Cuma günü 390'ar, dün 307'şer kişiyi takas eden Rusya ve Ukrayna, bugün 303'er askeri daha karşılıklı olarak teslim ederek İstanbul'daki anlaşmanın uygulama sürecini tamamladı.