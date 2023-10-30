İşte İsrail’in savaş kabinesi

Bir kısım dünya medyası, İsrail’in toplu bir kara harekatı yerine Hamas’ın 500 kilometre uzunluğundaki tünellerine nokta atışı vurkaç operasyonları yapacağını önerirken; İngiliz Financial Times gazetesi, “Gazze'ye yönelik beklenen kara saldırısının nasıl yönetileceği konusunda önemli bir kararla karşı karşıya olan 5’li grup” diyerek İsrail’in savaş kabinesini yayımladı. Savaş kabinesinin başını, bin 400 İsraillinin öldürüldüğü 7 Ekim saldırıları sonrası kara harekatı sözü veren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu çekiyor.

Dar savaş kabinesinde iki isim daha var: Netanyahu’nun muhalifi ancak 7 Ekim sonrası Netanyahu ile acil birlik hükümeti kuran Berry Gantz ve Savunma Bakanı Yoav Gallant… Bu üçlüye iki "gözlemci" eşlik ediyor: Netanyahu'nun en yakın siyasi müttefiki ve stratejik işler bakanı Ron Dermer ile Gantz'ın müttefiki ve İsrail ordusunun eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot… İşte Financial Times’ın tanıtımıyla İsrail’in savaş kabinesinin üyeleri:

BENJAMİN NETANYAHU: Israil’in Başbakanı ve Likud Partisi’nin lideri… Hamas’ın 2007’de Gazze’yi yönetmesinden iki yıl sonra, 2009’da Hamas’ın Gazze üzerindeki yönetimini bitirme sözü vermişti. Ancak aradan geçen 14 yılın çoğunda ülkeyi yönetmesine ve kendisine “Bay Güvenlik” adını takmasına rağmen “sözünü tutmadı.” Seçkin Sayeret Matkal keşif birliğinin eski komandolarından olan Netanyahu bugün 74 yaşında…

2014 yılında Gazze'de sınırlı bir kara operasyonuna izin vermesine rağmen, hiçbir zaman İsrail ordusunun şu anda hazırlamakta olduğu kara operasyonunun ölçeğinde veya karmaşıklığında bir operasyon emretmedi. Netanyahu’yla çalışanların neredeyse tamamı, “Abartılı söylemde bulunur, temkinli eylemler yapar. Zigzaglar çizer. Büyük konuşur ama sonraki eylemi büyük olmaz” derken, kara harekatını başlatmayabileceğine dikkat çekiyor.

YOAV GALLANT: İsrail Savunma Bakanı… İsrail Güney Komutanlığı'nın eski Başkanı ve 2008-09'da Hamas'a karşı yürütülen savaşta önde gelen askeri ismiydi. Savaş kabinesinin en şahin üyelerinden biri. 7 Ekim sonrası büyük konuştu: “İsrail'in tepkisi gelecek 50 yıl boyunca Gazze gerçeklerini değiştirecek. 15 yıl önce Güney Komutanlığı Başkanı olarak Hamas'ın 'boynunu kırmaya' çok yaklaştım.

Siyasi kademe tarafından durduruldum. Bu böyle devam etmeyecek." Gallant'ın hevesli tarzı Netanyahu'nun daha temkinli yaklaşımıyla çelişiyor. Medyada kara saldırısının başlatılmasındaki gecikmenin aralarında sürtüşmeye neden olduğu yönündeki haberlerin ardından ikili, geçen hafta savaşın nasıl yürütüleceği konusunda fikir ayrılığına düştüklerini reddeden bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Bu onların ilk çatışması değil. Mart ayında Netanyahu, yargı reformunun orduya zarar verme riski taşıdığı konusunda uyardıktan sonra Gallant'ı görevden almıştı. Netanyahu, duyurunun ardından kitlesel protestoların ardından isteksizce görevden alma kararını geri aldı

BENNY GANTZ: İsrail’in ana muhalefet gruplarından Ulusal Birlik’in lideri… Hamas'ın 7 Ekim saldırısına kadar Netanyahu'nun ana rakiplerinden biriydi. 11 Ekim’de Netanyahu ile acil birlik hükümetini kurdu. Eski paraşütçü. 2014’teki Hamas savaşında genelkurmay başkanıydı. O ve müttefiki Gadi Eisenkot, İsrail güçlerinin savaştan sonra Gazze’den nasıl ayrılacağına ve Hamas’ın yerine hangi yönetim yapısının alacağına dair net bir plan oluşturulmasını istiyor.

RON DERMER: Netanyahu’nın müttefiki… Hatta İsrail siyasetinde Netanyahu'ya onun kadar yakın olan kimse yok. Netanyahu, 2000'li yılların başında onu Maliye Bakanı atadı. Dermer sonra Washington'daki İsrail büyükelçiliğine ekonomik ataşe, 2013 yılında da ABD Büyükelçisi oldu. Netanyahu ocakta iktidara gelince, onu Stratejik İşler Bakanı yaptı ve ona bir dizi dış politika görevi verdi. Bunların en önemlisi, İsrail’in Suudi Arabistan’la olan ilişkilerini normalleştirme görüşmeleri oldu…

GADİ EISENKOT: İsrail ordusunun genelkurmay başkanı olarak Gantz'ın yerini aldı ve ardından siyasette de onu takip ederek geçen yıl Ulusal Birlik ittifakının bir üyesi olarak parlamentoya seçildi. İsrail’in Suriye’deki İran müttefiki milislere karşı yapılan operasyonların başıydı. Bir istihbaratçı onu “Büyük sözlerin adamı değildir. Serta ma dengeli ve gerçekçidir. ‘Amaç Hamas'ı yok etmek’ denildiğine, bu hedefin ne kadar karmaşık olduğunu gerçekten bilen insandır” diye tanımladı.