İstihbaratın bir numarasından broşlu mesaj: Sizi dinliyoruz ve izliyoruz

İngiltere’nin dış istihbarat teşkilatı MI6’in ilk kadın başkanı Blaise Metreweli, göreve geldikten sonra ilk kez basının karşısına çıkarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Metreveli, konuşmasında küresel güvenlik ortamının giderek sertleştiğini belirterek, “Her yer cephe” ifadesini kullandı.

“Agresif, yayılmacı ve revizyonist”

Metreweli, Rusya’nın NATO ülkelerine yönelik tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Moskova’nın Ukrayna’yı boyun eğdirmeye çalıştığını ve NATO’yu sistematik biçimde taciz ettiğini savunan MI6 Başkanı, Rusya’yı “agresif, yayılmacı ve revizyonist” bir güç olarak tanımladı.

“Putin, Ukrayna’ya verdiğimiz desteğin süreceği konusunda hiçbir şüpheye kapılmamalı” diyen Metreweli, Rusya’nın kaos yaratma politikasının bir hata değil, bilinçli bir strateji olduğunu vurguladı.

‘Gri bölge’ uyarısı

Metreweli, Rusya’nın doğrudan savaşın altında kalan gri bölge taktikleriyle Avrupa’yı test ettiğini söyledi. Siber saldırılar, dezenformasyon ve örtülü operasyonların bu stratejinin parçası olduğunu belirten MI6 Başkanı, Batı’nın bu baskıya uzun vadeli bir mücadeleyle karşılık vermesi gerektiğini ifade etti.

Arı şeklindeki broş

Basın toplantısında Metreweli’nin taktığı arı şeklindeki broş da dikkat çekti. İstihbarat dünyasında “böcek” figürü, dinleme cihazları ve gizli takip teknolojileriyle özdeşleştiriliyor. James Bond filmlerinde de benzer sembollerin kullanılmış olması, broşun bilinçli bir tercih olduğu yorumlarını güçlendirdi.

“Sizi dinliyoruz ve izliyoruz”

İngiliz basınına göre, daha önce MI6’te teknoloji ve teknik istihbarattan sorumlu görevlerde bulunan Metreweli, casusluk teknolojilerine son derece hâkim bir isim. Bu nedenle arı broşunun, “sizi dinliyoruz ve izliyoruz” mesajını Rusya’ya vermek amacıyla seçildiği değerlendiriliyor.