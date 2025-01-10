İstihdam verisi sonrası New York borsası düştü

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,38 azalarak 42.471,51 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,77 azalışla 5.872,65 puana​ ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 kayıpla 19.300,28 puana indi.

Fed'in para politikasında temkinli hareket edeceği yönündeki mesajları faiz indirimlerinin kısa zamanda olmayacağına ilişkin endişeleri körüklerken pay piyasaları, bugün açıklanan istihdam verilerinin ardından güne negatif bir başlangıç yaptı.

Buna göre, ABD'de tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta 256 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e indi.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise yüzde 0,3 artarak 35,69 dolara yükseldi.

'Temkinli' yaklaşımı destekledi

Analistler, verilerin istihdam artışının geçen ay hızlandığını ve iş gücü piyasasının geçen yılı sağlam bir zeminde tamamladığını gösterdiğini belirterek, bunun Fed'in bu yıl faiz indirimlerine yönelik temkinli yaklaşımını desteklediğini aktardı.

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine haziran ayından önce gitmeyebileceği ihtimali öne çıktı.