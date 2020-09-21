İsveç, 2021'de ekonomiye 12 milyar dolar aktaracak

21 Eylül 2020

İsveç hükümeti, yayımladığı bütçede ülke ekonomisinin 2020 yılında yüzde 4,6 daralacağını öngördü. Söz konusu öngörü diğer Avrupa ülkelerine göre düşük bir düzeyde olsa da, yapılan açıklamada ekonominin toparlanması için finansal teşviklere ihtiyaç olduğunu ve 2021 yılında vergi kesintileri ve harcama önlemleri ile ekonomiye 12 milyar dolar aktarılacağını duyurdu.

İsveç azınlık koalisyonundan yapılan açıklamada, "İsveç'i bu krizden çıkarmak için birlikte çalışarak daha sürdürülebilir bir ekonomi oluşturacağız" denildi.

Pek çok Avrupa ülkesi artan COVID-19 vakaları karşısında yeni kısıtlamalar uygularken, diğer yandan ekonomik toparlanmaya ağırlık vererek, istihdam kayıplarının kalıcı olmaması adına sürdürülebilir bir büyüme planlıyor.

İsveç'in Sosyal Demokrat ve Yeşil koalisyonu, istihdamı ve refahı artırmayı hedefleyerek karbon salınımı olmayan bir gelecek için çalışmalar yapıyor.