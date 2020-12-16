İsveç, 2022’de dijital paraya geçiyor

İsveç dijital para birimini kullanıma sokmak için çalışmalara başladığını duyurdu.



Independent'ta yer alan habere göre, İsveç hükümeti, ulusal para birimi kronu, dijital para birimiyle değiştireceği öğrenildi. Hükümet hızlı teknolojik gelişmenin ve dijitalleşmenin olumlu olduğu düşündüğü aktarıldı.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İsveç Finansal Piyasalar Bakanı Per Bolund, projenin Kasım 2022'de hayata geçmesinin planlandığını açıkladı.

Kronun dijitalleşmesi İsveç'in dijital para konusunda yürüttüğü tek proje değil. İsveç Merkez Bankası, Bitcoin gibi dijital para birimlerini destekleyen teknolojiye dayanarak yürütülen bir pilot proje üzerinde çalıştığını da açıklandı.

İsveç, dünyanın en az nakit kullanan ülkeleri arasında yer alırken İskandinav ülkesinin kağıt para kullanımı son yıllarda istikrarlı biçimde azaldığı da belirtildi. Ülkedeki her 10 ödemeden sadece 1'i kağıt para kullanılarak yapılıyor.