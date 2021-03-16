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İsveç de AstraZeneca'nın aşısını durdurdu

İsveç, AstraZeneca'nın COVID-19 aşısının kullanımını durdurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İsveç, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımını askıya aldı.

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kanda pıhtılaşma riskini artırdığı ve beyin kanamasını tetikleyebileceği gerekçesiyle aşının kullanımının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Halk Sağlık Müdürlüğü Epidemiyolog Anders Tegnell, yaptığı açıklamada, söz konusu aşıdan sonra, kan sisteminde hem kanamaya hem de pıhtılaşmaya neden olan başka bir semptom türü keşfettiklerini söyledi.

Daha önce Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

 

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