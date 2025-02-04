İsveç, Örebro'da okulda silahlı saldırı: En az beş kişi vuruldu!

İsveç'in Örebro kentinde bulunan Risbergska Okulu'nda bugün öğle saatlerinde silahlı bir saldırı meydana geldi. Polis, saldırıda en az beş kişinin vurulduğunu açıkladı. An itibarıyla sosyal medya ve yerel basında öğrencilerin kendilerini sınıflara kapatarak saklandıklarına yönelik bilgiler ve fotoğraflar yer alıyor.

Olayın ardından polis, özel timlerle okula müdahale etti ve bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Halktan, Örebro'nun Västhaga bölgesinden uzak durmaları veya evlerinde kalmaları istendi. Okul müdürlerinden biri, yerel basına yaptığı açıklamada, okuldaki durumu "gerçek bir kriz" olarak nitelendirdi.

Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, polisin olay yerinde aktif olarak çalıştığını ve hükümetin durumu yakından izlediğini belirtti. Strömmer, "Durum çok ciddi. Polis, olay yerinde aktif olarak çalışıyor ve hükümet olarak durumu yakından takip ediyoruz" dedi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırganın otomatik bir silah kullandığı iddia ediliyor. Ancak bu bilgi henüz resmi makamlarca doğrulanmadı. Polis, saldırının nedeni ve saldırganın kimliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

"Dört kişi hastaneye kaldırıldı"

Örebro yerel yetkilileri, saldırının ardından bölgede dört kişinin hastanelere kaldırıldığını belirten bir açıklama yaptı. Yaralıların yaşları veya durumlarına yönelik bilgi henüz verilmedi.