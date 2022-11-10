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İsveç: Türkiye ile NATO konusunda diyalog sürüyor

İsveç Dışişleri Bakanı Billstrom, NATO üyeliği için Türkiye ile diyaloğun sürdüğünü söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom ülkesinin NATO üyeliği başvurusuna yönelik Türkiye'nin itirazları ile ilgili Ankara'yla diyaloğun sürdüğünü söyledi.

Alman mevkidaşıyla bugün Berlin'de görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Billstrom, "Bence müzakereler çok olumlu yönde ilerliyor" dedi.

Müzakerelerin her seviyede süreceğini belirten Billstrom yakında Ankara'yı ziyaret edeceğini ve bu sırada İsveç, Türkiye ve Finlandiya yetkililerinin çalışmalarına devam edeceğini söyledi.