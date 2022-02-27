İsveç, Ukrayna'ya silah ve insani yardım gönderecek

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, hükümetin Ukrayna'ya askeri yardım yapmaya karar verdiğini açıkladı.

Hafif silahların yanı sıra Ukrayna'ya tanksavar da gönderileceğini belirten Andersson, "5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask, 135 bin askere yetecek hazır gıda göndereceğiz. Ayrıca insani yardım için 50 milyon avro ilave destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Andersson, sorunun Avrupa'nın tüm güvenliğini ilgilendirdiği için böyle bir karar aldıklarını ve Avrupa Birliği'nde (AB) ileriki günlerde Rusya'ya yönelik daha fazla önlemin alınacağını sözlerine ekledi.