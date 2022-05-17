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İsveç'in NATO'ya üyelik başvuru belgesi imzalandı

İsveç Dışişleri Bakanı Linde NATO'ya üyelik için başvuru belgesini imzaladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı.

Dışişleri Bakanlığında canlı yayında NATO'ya üyelik başvurusunu imzalayan Linde, İsveç için en iyisini yaptığını söyledi.

Linde, başvuru belgesinin kısa sürede Finlandiya ile birlikte NATO'ya teslim edileceğini sözlerine ekledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, dün, parlamentoda yapılan görüşmeler sonrasında İsveç hükümetinin NATO'ya başvuru yapma kararı aldığını açıklamıştı.