İsveçliler, yüksek enflasyonun suçlusunu buldu: Beyonce

Teori şu: Konserlere gelen 46 bin kişi, yerel otel fiyatlarında artışa yol açtı ve bu da İsveç enflasyonunun beklentileri aştığı anlamına geliyor…

"Böylesi görülmedi"

İsveç İstatistik Ofisi’nin resmi verileri, restoran ve otellerin mayıs ayı rakamına yüzde 0.3 puan eklerken, eğlence ve kültürün yüzde 0.2 puan katkıda bulunduğunu gösteriyor. Beyonce’un 0.2’lik artışa neden olduğunu söyleyen Danske Bank’ın baş ekonomisti Michael Grahn, Financial Times’a “Bu ekstra artışın sorumlusu Beyonce. Bir organizasyon için oldukça yüksek bir rakam. Daha önce böylesini görmedik” diye konuştu.

Bruce Springteen endişesi

Rönesans adlı dünya turunu 10- 11 Mayıs’ta Stockholm’de başlatan Beyonce, 7 yıl sonra Avrupa’daki ilk konserini vermiş oldu. Fiyatları 60-140 dolar değişen konser biletleri 1 ay öncesinden tükendi. Swedbank’ın Tahmin Departmanı Şefi Andreas Wallstrom de “Ay sonu Bruce Springteen’in Göteburg’da üç konseri olacak. Bu da enflasyonu etkileyebilir” dedi.