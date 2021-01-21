İsveç'te 136 kişide yan etki şüphesi

İsveç haber ajansı TT'nin Çarşamba günkü haberine göre İskandinav ülkesinde aşı olan 136 kişi yan etkilere maruz kaldıklarını bildirdi. Haberde bu 136 kişinin büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kaydedildi.

İsveç Medikal Ürünler Ajansı'nın, "Şu ana kadar İsveç'te 136 kişide Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının yan etkilerinin görüldüğünden şüpheleniliyor" açıklamasına yer verilen TT haberinde, bu vakalar arasında kadınların sayısının çok fazla olduğu belirtildi ancak net bir sayı verilmedi.

İsveç Medikal Ürünler Ajansı Birim Müdürü Veronica Arthurson, TT'ye verdiği demeçte, "Daha önce de COVID-19 aşısı söz konusu olduğunda kadınların daha fazla yan etki şüphesi bildirdiklerini görmüştük. Bunun bir anlamı olabilir ama şu anda başka bir açıklamam yok" dedi.

Komşu ülke Norveç'te de Norveç İlaç Kurumu (NİK), geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Norveç'teki huzurevlerinde zayıf ve yaşlı hastalar arasında bildirilen 23 ölümün sorumlusunun COVID-19 aşısının ilk dozuna ters bir reaksiyon olabileceğini söylemişti.

NİK Başhekimi Sigurd Hortemo, "Değerlendirme, ateş ve mide bulantısı gibi mRNA aşılarına yönelik yaygın advers reaksiyonların bazı kırılgan hastalarda ölümcül bir sonuca katkıda bulunmuş olabileceğini düşündürüyor" dedi.

Öte yandan Pfizer/BioNTech aşılarının teslimatının azalması nedeniyle İsveç'te yerel vakaların sayısı ulusal ortalamadan yüksek olan güneydeki Skane bölgesinde aşılama sürecinin ertelendiği belirtildi.