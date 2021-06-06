İsveç'te COVID-19 protestosunda 20 gözaltı
İsveç'in başkenti Stockholm'de COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirleri protesto eden 20 kişi gözaltına alındı.
Ülkede Ulusal Milli Bayram nedeniyle göstericiler, başkent Stockholm'de yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, COVID-19 kısıtlamalarına yönelik protestoya dönüştü.
Berzelii Parkı’nda toplanan göstericiler, ülkede uygulanan COVID-19 kısıtlamalarına karşı "Ulusal özgürlük, yasaklara hayır", "Aşı yalan, insanlara çip takılıyor" ve "COVID-19 gerçek değil" sloganları attı.
Göstericiler, pankartlar ve sloganlar eşliğinde şehir merkezine yürüdü. Polis, göstericilerden, sayılarını sosyal mesafeyi koruyacak şekilde 100 kişiye düşürmesini istedi. Göstericilere müdahale eden polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.