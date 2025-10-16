İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla bilinen Momika'yı öldüren kişinin kimliği ortaya çıktı

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla tepki çeken Salwan Momika’nın ölümüne ilişkin soruşturma yeni bir aşamaya geldi. İsveç Savcılığı, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 25 yaşındaki Suriye vatandaşı Bashar Zakkour olduğunu duyurdu.

Soruşturmayı yürüten Savcı Rasmus Öman, düzenlediği basın toplantısında, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin incelenmesiyle olayın aydınlatıldığını söyledi.

Öman, “Kamera kayıtları sayesinde olayın seyrine dair net bir tabloya ulaştık.” ifadelerini kullandı.

“Şüpheli yurt dışında, tutuklanması talep edildi”

Savcı Öman, Zakkour hakkında tutuklama talebinde bulunduklarını açıkladı. Ancak şüphelinin şu anda yurt dışında bulunduğunu belirterek, “Nerede olduğunu henüz kesin olarak bilmiyoruz” dedi.

İsveç polisi, uluslararası işbirliği kapsamında Zakkour’un yakalanması için girişimlerde bulunacak.

Momika, evinde canlı yayın sırasında öldürülmüştü

Irak asıllı Salwan Momika, 29 Ocak 2025’te İsveç’in Södertalje kentindeki evinde, sosyal medya platformu TikTok’ta canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramış, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Saldırı, hem İsveç hem Ortadoğu kamuoyunda büyük yankı uyandırmış, İsveç güvenlik birimleri olayın “siyasi ve dini motivasyonlu olabileceğini” değerlendirmişti.

Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla tanınmıştı

Momika ve beraberindeki Salwan Najem, 28 Haziran 2023’te Stockholm Camisi önünde, Kurban Bayramı’nın ilk günü polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yakarak büyük tepki toplamıştı.

Daha sonra Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği, İsveç Parlamentosu ve Stockholm şehir merkezi önünde de benzer eylemleri tekrarlamış, hatta Irak bayrağını ayaklar altına almışlardı.

Momika, 2023 yılı boyunca farklı tarihlerde defalarca Kur’an-ı Kerim yakma eylemleri düzenlemiş, son olarak 21 Ekim 2023’te İsrail’e destek mitinginde hem Kur’an-ı Kerim’i hem de Filistin bayrağını yakmıştı.