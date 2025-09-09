İsveç’te öğrencilere telefon yasağı

İsveç hükümeti, öğrencilerin sosyal etkileşimlerini artırmak ve derslere odaklanmalarını sağlamak amacıyla okullarda akıllı cep telefonlarını yasaklama kararı aldı.

İsveç Eğitim Bakanı Simona Mohamsson, resmi radyo kanalı SR’ye yaptığı açıklamada yasağın 2026 yılından itibaren tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanacağını duyurdu. Mohamsson, yasağın sadece ders saatlerinde değil, teneffüslerde de geçerli olacağını vurguladı.

Bakan Mohamsson, “Öğrenciler, Tiktok’a girip zaman israfı yapacağına teneffüslerde arkadaşlarıyla vakit geçirmekten veya futbol oynamaktan keyif almayı öğrenmeli” ifadelerini kullandı.

Hükümetin bu uygulamanın hayata geçirilmesi için 10 milyon dolarlık bütçe ayırdığı belirtildi. Yeni düzenleme, öğrencilerin dijital bağımlılıklarını azaltmayı ve okul ortamında daha sağlıklı bir sosyal etkileşim sağlamayı amaçlıyor.