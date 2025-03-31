İsveç'te yaşayan baba-oğul kahraman ilan edildi

Balkonunda yangın çıkan apartmana girerek birçok komşusunu kurtaran Türk vatandaşı Mesut Zengin ile oğlu 14 yaşındaki Furkan Zengin, İsveç'te "kahraman" ilan edildi.

"Uyarı pek çok hayat kurtardı"

Konya'dan 2006' yılında İsveç'e geldiğini belirten Zengin, AA muhabirine, komşusunun balkonunu alevlerin sarması üzerine hareket geçtiklerini belirterek, olayı anlattı: "Balkondaki alevleri fark edince oğlum Furkan'a, bütün dairelerin kapılarının zilini çalıp yangın çıktığını komşulara haber vermesini istedim. Ben de 3. katta oturan komşularımın zilini ve kapısını çalarak onların dışarı çıkmasını sağladım. Yangının çıktığı 4. kata geldiğimde kapının zilini çaldım ve kendime 5 saniye verdim. Kapıyı açan olmasaydı, büyük bir mutfak camı vardı, orayı kırıp içeri girecektim. Kapıyı yaşlı bir kişi açtı, onlara 'İçeride başka yaşayan var mı?' diye sordum. Bu kişi, eşinin yaşadığını söyledi. İkisinin de sakin olmasını ve balkonlarının yandığını söyleyip dışarı çıkmalarını istedim."

Zengin Ailesi cesaretiyle gazete manşetlerine taşındı

Yangına müdahale ederken soluduğu zehirli dumandan dolayı 2 gün hastanede tedavi gördüğünü aktaran Zengin, hastanede kaldığı sürede kendisiyle çok ilgilenildiğini dile getirdi.

Olayın gazete manşetlerine yansıması, ülkede yaşayan Türk toplumunda da memnuniyetle karşılandı. Stockholm Botkyrka Türk Kültür Derneği Başkanı Uğur Ergün, ülkede "kahraman" ilan edilen baba ve oğlunu, derneklerine davet ederek, topluma örnek oldukları için plaket verdi.