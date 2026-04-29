İsveç’ten jet yakıtı uyarısı: Hürmüz etkisi arz riskini büyütüyor

İsveç Enerji Bakanı Ebba Busch, Orta Doğu’da süren çatışmalar ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların jet yakıtı fiyatlarını yukarı çektiğini belirterek, ilerleyen süreçte arz tarafında sorun yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bakan Busch, düzenlediği basın toplantısında ülkesinde şu an için jet yakıtı tedarikine ilişkin bir sıkıntı bulunmadığını ifade etti. Ancak risklere dikkat çeken Busch, "Ancak ilerleyen dönemde bir yokluk yaşanabilir. Yeterli jet yakıtının olmayabileceği riskine ilişkin uyarıda bulunmak istiyoruz." dedi.

Fiyat artışı yakından izleniyor

İskandinav ülkelerinin Kuzey Denizi kaynaklı petrolü kullanan güçlü bir rafineri altyapısına sahip olduğunu dile getiren Busch, fiyatlarda yaşanan artışa rağmen arzın henüz ciddi biçimde etkilenmediğini söyledi. Busch, "Rekabet ve fiyatlar yükselmiş olsa da arz henüz belirgin bir şekilde etkilenmedi." diye konuştu.

Hürmüz kaynaklı riskler öne çıkıyor

Busch, Orta Doğu’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıkların jet yakıtı fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü belirterek, gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.