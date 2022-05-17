İsveç'ten Türkiye açıklaması: Diyalog için hazırız

Andersson, Stockholm'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüştü. İki lider daha sonra basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile NATO için müzakere yapmayı önemsediklerini ifade eden Andersson, "İsveç'in NATO içinde Türkiye ile iş birliğini artırmasını istiyoruz. İsveç, NATO ve AB gibi terörün her türlüsüne karşı mücadelenin arkasında duruyor. Mevcut soru işaretlerini tartışmaya ve çözmeye Türkiye ile diyalog için hazırız." dedi.

Türkiye'yi ziyaret etmeye de hazır olduklarını dile getiren Andersson, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için çarşamba günü ortak başvuruda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmasına şaşırdığını belirterek Ankara ile müzakerelere hazır olduklarını vurguladı.

Avrupa Birliği'nden üyelik için destek

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliklerini desteklediklerini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "İsveç ve Finlandiya, AB'nin tam desteğine güvenebilir." dedi. Borrell, iki ülkenin NATO üyeleri olmasının Avrupa'da iş birliği ve güvenliği artıracağını belirterek, "Bu iki ülkenin üyeliklerinin yakın zamanda gerçekleşmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Putin'in yorumundan memnun

Finlandiya ve İsveç'in üye olmasıyla hem NATO hem de AB üyesi olan ülke sayısının artacağını hatırlatan Borrell, bunu "önemli bir jeopolitik değişim" olarak nitelendirdi.

İki ülkenin olası NATO üyeliklerine Rusya'nın tepkisini nasıl değerlendirdiği sorulan Borrell, "Görünüşe göre Putin bu kararlardan endişeli değil. Bunu duyduğuma memnun oldum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya askeri yardımlar sürecek

Borrell, Ukrayna'ya askeri desteğin devam etmesi gerektiğini, Ukrayna ordusunun özellikle Donbas bölgesinde Rusya'ya karşı önemli kazanımlar elde ettiğini ve bu durumun bozulmaması için desteği artırmanın önemli olduğunu söyledi.

AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının 2 milyar euroya ulaştığını, üye ülkelerin de ayrıca yardımlarda bulunduğunu kaydeden Borrell, "AB, Ukrayna'nın askeri malzemesinin tükenmesine izin vermeyecek." dedi.