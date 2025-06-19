İsviçre Merkez Bankası faizi 25 baz puan düşürerek yüzde 0'a indirdi

İsviçre Merkez Bankası SNB politika faizini 0,25 puan düşürerek yüzde 0'a indirdi.

Yeni politika faizi yarından itibaren geçerli olacak.

Bankaların SNB nezdinde tuttukları vadesiz mevduatlara belirli bir eşiğe kadar SNB politika faiz oranı üzerinden ödeme yapılacak. Bu eşiğin üzerindeki vadesiz mevduatlara uygulanan iskonto 0,25 puan olarak değişmeden kaldı.

Yapılan açıklamada, "SNB, döviz piyasasında gerektiğinde aktif olmaya istekli olmaya devam etmektedir. Enflasyonist baskı bir önceki çeyreğe kıyasla azalmıştır. Bugünkü para politikası gevşetmesi ile SNB, enflasyonist baskının azalmasına karşı koymaktadır" denildi.