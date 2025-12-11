İsviçre Merkez Bankası faizi yüzde 0'da bıraktı

İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini yüzde 0 seviyesinde sabit tuttuğunu açıkladı. Bu seviye, büyük ekonomiler arasında hâlen en düşük faiz oranı olarak öne çıkıyor. Banka, enflasyon görünümünün yakından takip edildiğini belirtirken, fiyat artışlarının son aylarda beklentilerin bir miktar altında kaldığını bildirdi.

SNB açıklamasında, gerektiğinde döviz piyasasına müdahale etmeye hazır olunduğu vurgulanarak, "ABD'nin gümrük vergilerini düşürmesi ve uluslararası gelişmelerin biraz daha iyiye gitmesi ile İsviçre'nin ekonomik görünümü biraz daha parlak hale geldi" ifadelerine yer verildi.

Kasımda yıllık yüzde 0 enflasyon açıklamıştı

Mart 2024'te, Covid-19 sonrası yükselen enflasyona karşı parasal sıkılaştırma adımlarına giden gelişmiş ülkeler arasında faiz indirimine giden ilk merkez bankası olan SNB, enflasyonun düşük seyrini korumasını hedefliyor. İsviçre kasım ayında yıllık yüzde 0 enflasyonla büyük ekonomiler içinde en düşük oranlardan birine sahip olmaya devam etti. Banka, enflasyonun yüzde 0 ile yüzde 2 aralığında tutulmasını hedefliyor.

Ülke ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 daralma kaydetmişti.