İsviçre Merkez Bankası, toplantı tutanaklarını yayımlamaya başlayacak

İsviçre Merkez Bankası (SNB), para politikası toplantılarının özetlerini yayımlamaya başlayacağını duyurdu.

Yeni uygulama, 25 Eylül’de yapılacak bir sonraki üç aylık değerlendirmeden itibaren geçerli olacak. Buna göre, her faiz kararının ardından dört hafta sonra kamuoyuna para politikası görüşmelerinin özeti sunulacak.

SNB Başkanı Martin Schlegel, Lugano yakınlarındaki Vezia’da yaptığı konuşmada, özetlerin iki gün süren görüşmeleri kapsayacağını ve bankanın ekonomik ve parasal duruma ilişkin değerlendirmelerine yer vereceğini söyledi. Ancak bireysel yönetim kurulu üyelerinin pozisyonlarının açıklanmayacağını vurguladı.

Küresel merkez bankalarıyla uyumlu adım

SNB, bu kararıyla ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası gibi büyük merkez bankalarının uyguladığı şeffaflık politikalarına paralel bir adım atmış oldu.