İsviçre saat ihracatı ağustosta yüzde 17 geriledi

İsviçre saat ihracatı, Çin’deki talep zayıflığı ve ABD’nin yüksek gümrük vergileri nedeniyle ağustosta yüzde 17 geriledi.

Sektörün en büyük iki pazarı olan Çin’e yapılan ihracat yüzde 36, ABD’ye yapılan sevkiyatlar ise yüzde 24 azaldı. Saat üreticilerinin, ABD’nin vergi artışından önce nisan ve temmuz aylarında ihracatı hızlandırması sonrası bir düşüş bekleniyordu ancak ağustos verileri beklentilerin üzerinde gerileme işaret etti.

“Koşullar giderek zorlaşıyor”

Vontobel analisti Jean-Philippe Bertschy, ağustos sonuçlarının sektörün zorluklarını ortaya koyduğunu belirterek, “Geniş tabanlı düşüş, İsviçre saat endüstrisinin karşı karşıya olduğu zorlu koşulları vurguluyor” değerlendirmesini yaptı.

ABD’nin vergi hamlesi

ABD, 7 Ağustos itibarıyla İsviçre saatlerine yüzde 39 gümrük vergisi uygulamaya başladı. Bu oran, diğer gelişmiş ekonomilere getirilen oranlardan önemli ölçüde yüksek. Çok sayıda marka, verginin etkisini hafifletmek için son tarihten önce stoklarını ABD’ye yönlendirmişti.