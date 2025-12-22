İsviçre’de bir ilk: Holcim’e karşı iklim davası kabul edildi

İsviçre'nin Zug kantonundaki mahkeme, Endonezya'nın Pari adasından gelen 4 kişinin İsviçreli şirket Holcim aleyhine açtığı iklim davasını kabul etti.

Şirketin karbondioksit (CO2) emisyonlarını azaltmak için çok az şey yaptığını iddia eden davacılar, bu nedenle Holcim'in deniz seviyesinin yükselmesinden ve alçak adalarında tekrarlanan sel felaketlerinden kısmen sorumlu olduğunu iddia ediyor.

İsviçre'de ilk

Holcim'den tazminat, sel önleme tedbirlerine mali katkı ve emisyonların hızla azaltılmasını talep eden davacıları destekleyen yardım kuruluşu EKS/EPER'e göre, İsviçre'de büyük bir şirkete karşı bu tür iklim davasının kabul edilmesi ilk kez görülüyor.

Holcim ise davanın kabul edilebilirliğine itiraz edeceğini açıkladı. Küresel Çimento ve Beton Birliği'ne (GCCA) göre, çimento üretimi küresel CO2 emisyonlarının yaklaşık yüzde 7'sinden sorumlu.