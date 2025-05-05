İsviçre’de enflasyon sıfırlandı! Son 4 yılın en düşük seviyesi: Faiz indirimi beklentisi arttı

İsviçre'de nisan ayına ilişkin açıklanan öncü veriler, enflasyonun beklenenden daha fazla yavaşladığını ortaya koydu. Ülkede yıllık enflasyon, nisan itibarıyla yüzde 0 seviyesine gerileyerek son dört yılın en düşük oranına ulaştı. Bu gelişme, İsviçre Merkez Bankası’nın (SNB) haziranda faiz indirimi yapacağı beklentisini güçlendirdi.

İsviçre İstatistik Enstitüsü’nün (FSO) yayımladığı verilere göre, martta yüzde 0,3 olan yıllık TÜFE, nisanda sabit kalarak sıfırlandı. Piyasa beklentisi, enflasyonun bu dönemde yüzde 0,2 seviyesine düşmesi yönündeydi.

TÜFE aylık bazda da değişmedi

TÜFE, aylık bazda da değişiklik göstermedi. Otel ve tatil konaklamalarında fiyatların düşmesi, giyim ve sebze kalemlerindeki artışı dengeledi. Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek enflasyon ise nisanda yüzde 0,6 olarak gerçekleşti.

Bu düşük seviye, SNB’nin fiyat istikrarı için belirlediği yüzde 0-2 aralığının alt sınırına işaret ediyor. İsviçre, nisan verileriyle birlikte büyük ekonomiler arasında en düşük yıllık enflasyon oranına sahip ülkelerden biri oldu.

Politika faizinin yüzde 0’a çekilmesi bekleniyor

Ekonomistler, enflasyondaki bu sert yavaşlamanın, SNB’nin 19 Haziran’daki toplantısında politika faizini yüzde 0’a çekmesine zemin hazırlayabileceğini belirtiyor. Ayrıca, düşük enerji fiyatları ve güçlü İsviçre frangının fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturması nedeniyle mayıs ayında enflasyonun negatife geçebileceği öngörülüyor.

SNB, son olarak 20 Mart’ta politika faizini 25 baz puan indirerek ekonomik destek yönünde adım atmıştı. Bu karar, banka için art arda yapılan beşinci faiz indirimi olmuş ve SNB, Mart 2024 itibarıyla faiz düşüren ilk gelişmiş ülke merkez bankası olarak öne çıkmıştı.

SNB Başkanı Martin Schlegel, daha önce yaptığı açıklamalarda, "fiyat istikrarını sağlamak için gerekirse politika faizini tekrar negatif bölgeye çekmeye hazır olduklarını" birden fazla kez vurgulamıştı.