İsviçre'de yılbaşı eğlencesinde paylama: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

AFP’nin aktardığıbilgilerine göre, İsviçre’nin ünlü kayak merkezlerinden Crans-Montana kasabasında bulunan bir gece kulübünde yılbaşı kutlamaları sırasında nedeni henüz belirlenemeyen şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

Güçlü patlama, ardından yangın çıktı

İsviçre basınından Blick, yerel saatle 01.30 sıralarında kulüpte önce güçlü bir patlama yaşandığını, ardından yangın çıktığını yazdı. İlk değerlendirmelere göre yangının, konser sırasında kullanılan havai fişek ya da piroteknik ekipmanlardan kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.

Resmi açıklama yapılacak

İsviçre Polisi olayın yaşandığını doğrularken, kapsamlı soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, resmi açıklamanın yerel saatle 10.00’da yapılacağını bildirdi.