İsviçre'deki gece kulübü yangınında bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İsviçre Alpleri'nde bulunan bir gece kulübünde yılbaşı gecesi çıkan yangına ilişkin kimlik tespit çalışmaları sürerken, yetkililerden yeni bilgiler paylaşıldı.

İsviçre polisi, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, kimliği tespit edilenler arasında 10 İsviçreli ve 2 İtalyan bulunuyor.

Ayrıca Romanya, Fransa ve Türkiye'den gelen turistlerin de yangında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Crans-Montana'daki lüks gece kulübünde meydana gelen yangında toplam 40 kişi hayatını kaybetmiş, olay bölgede büyük paniğe yol açmıştı.

İsimler kamuoyuna açıklanmadı

Yangında 100'den fazla kişinin yaralandığı belirtilirken, şu ana kadar 24 kişinin kimliğinin kesin olarak tespit edildiği açıklandı.

Yetkililer, yaşamını yitirenlere ilişkin bilgilerin ailelerle paylaşıldığını, ancak isimlerin kamuoyuna duyurulmadığını kaydetti. Valais polisi, bu yönde gizlilik kararı alındığını bildirdi.

'Le Constellation' adlı gece kulübünde çıkan yangına ilişkin adli soruşturma başlatılırken, işletme yetkililerinin ihmaller zinciri nedeniyle 'ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme' dahil çeşitli suçlamalarla soruşturma altında olduğu belirtildi. Olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik incelemeler sürüyor.