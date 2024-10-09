İsviçre'den, Lübnan ve Suriye'ye 7 milyon İsviçre frangı tutarında yardım
İsviçre Federal Hükümeti, Orta Doğu'da artan gerginlik nedeniyle Lübnan ve Suriye'ye 7 milyon İsviçre frangı tutarında yardım kararı aldı.
AA
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İsviçre hükümeti yetkilileri konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada:
"Orta Doğu'da artan şiddetin insani etkisi göz önüne alındığında, Federal Konsey 9 Ekim 2024'teki toplantısında Lübnan ve Suriye'ye ek 7 milyon İsviçre frangı yardım tahsis etmeye karar verdi. Bu fonlar, 2024'te Orta Doğu'daki insani operasyonlar için tahsis edilen 79 milyon İsviçre frangına ek olarak tahsis ediliyor" ifadelerini kullandı.