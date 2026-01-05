İsviçre'den Maduro kararı: Mal varlıkları donduruldu

İsviçre Federal Konseyi, ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bağlantılı kişilere ait İsviçre’deki tüm mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

İsviçre hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, alınan kararın derhal yürürlüğe girdiği belirtilerek, "Federal Konsey, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve onunla bağlantılı diğer kişilerin İsviçre'deki tüm varlıklarını acilen dondurma kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu adımın varlıkların başka ülkelere transfer edilmesini engellemeyi amaçladığı vurgulanırken, kararın mevcut Venezuela hükümeti üyelerini kapsamadığına dikkat çekildi.

Ek bir tedbir olarak alındı

Yetkililer, ilerleyen süreçte yürütülecek hukuki incelemeler sonucunda fonların yasa dışı yollarla elde edildiğinin tespit edilmesi halinde, bu varlıkların Venezuela halkının yararına kullanılmasının sağlanacağını bildirdi. Açıklamada ayrıca, varlık dondurma kararının, 2018 yılından bu yana Ambargo Yasası kapsamında uygulanan Venezuela yaptırımlarına ek bir tedbir olarak alındığı kaydedildi.