İsviçre'nin iki dev bankasından birleşme "sinyali"

15 Eylül 2020

İsviçre’nin iki dev bankası birleşme hazırlığında… İddia, konuya yakın kişileri kaynak gösteren İsviçre merkezli Inside Paradeplatz’da yer aldı. Haberde, UBS ve Credit Suisse’in yönetim kurulu başkanlarının potansiyel bir birleşme seçeneğini değerlendirdiği kaydedildi.

“Signal” (sinyal) isimli birleşme projesi gerçekleşmesi halinde, toplam iş gücünün de yüzde 10 ila 20’sine denk gelen en az 15 bin çalışanın işini kaybedebileceği savunuldu.

İddiaya göre, UBS Yönetim Kurulu Başkanı Axel Weber, konuyu İsviçre Maliye Bakanı Ueli Maurer’le de görüştü ve birleşme anlaşmasının gelecek yıl içinde gerçekleşebileceği öne sürüldü.

Haberde, İsviçre’nin bankacılık otoritesi Finma’nın da görüşmeler konusunda bilgilendirildiği belirtildi. Söz konusu anlaşma gerçekleşirse, 1997’den bu yana görülen en büyük banka birleşmesiyle Avrupa’nın en büyük bankası ortaya çıkacak.