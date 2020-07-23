İtalya 25 milyar euro büyüklüğündeki ek harcama paketine onay verdi
İtalya'da dün gece toplanan Conte hükümeti COVID-19 salgınının başından bu yana üçüncü harcama paketine onay verdi.
COVID-19 salgınının yarattığı krizde ekonomiyi desteklemeyi hedefleyen yeni harcama paketinin büyüklüğü 25 milyar euro olarak belirlendi.
Bu yeni harcama paketi ile birlikte İtalya'nın 2020 yılı bütçe açığı/GSYH oranı yüzde 11,9'a yükseldi. Hükümet, Nisan ayında bütçe açığı hedefini yüzde 10,4 olarak ifade etmişti. 2019 yılında bütçe açığı son 12 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 1,9'a gerilemişti.
Yeni harcama paketi ile İtalya'nın borç/GSYH oranı da yüzde 157,6 seviyesine çıktı.