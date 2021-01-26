İtalya Başbakanı Conte istifasını sundu
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte istifasını İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sundu.
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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin istifası, eski başbakan Matteo Renzi’nin hükümet koalisyonundan çekilme kararını uygulamasından bir gün önce geldi.
İtalya Cumhurbaşkanlığı ofisi Conte’nin istifa mektunu aldığını ve ilgili siyasi partilerle görüşmelerin Çarşamba günü başlayacağını açıkladı.
Conte’nin görüşmeler sona erene kadar görevine devam etmesi bekleniyor.