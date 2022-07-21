İtalya Başbakanı Draghi istifa etti
İtalya Başbakanı Draghi, koalisyon ortağı partilerin parlamentoda hükümetine destek vermemesinin ardından istifa kararı aldı. Draghi, istifasını Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sundu.
İtalya Başbakanı Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı hükümet, Senato'da güven oylamasından geçmesine rağmen, hükümette yer alan üç partinin oylamaya katılmaması sebebiyle düşme riskiyle karşı karşıya kaldı.
Draghi, koalisyon ortağı 3 partinin parlamentoda hükümetine destek vermemesinin ardından istifa kararı aldığını açıkladı.
Draghi, istifasını Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sundu.
Mattarella, Draghi'den görevini yeni bir hükümet kurulana kadar devam ettirmesini istedi.