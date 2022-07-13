İtalya Başbakanı Draghi’den Rus gazı açıklaması

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rus gazına olan bağımlılıklarının büyük ölçüde azaldığını bildirdi. Yabancı Basın Derneği'nin (Stampa Estera) Roma'da düzenlediği akşam yemeğine katılan Draghi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Farklı krizlerden geçtiklerini belirten Draghi, “Ukrayna'daki korkunç Rus işgali, enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonun geri dönüşü. Ancak böyle bir anda İtalya güçlü bir ülke olmaya devam ediyor.” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta başlattığı savaş sonrasında İtalya'nın giriştiği enerji kaynaklarını çeşitlendirme arayışına da değinen Draghi, şunları kaydetti: "İtalya'nın, Rus gazına olan bağımlılığı büyük ölçüde azaldı. Geçen yıl bu dönemde ithal edilen gaz yüzde 45 iken, bu yıl şu anda yüzde 25. Tedarikler yolunda gidiyor, stoklar artıyor. Bu önemli çünkü, bir bakıma savaşın başında aldığımız stratejik kararın meyvesi bu. İtalya, savaşın başında olduğu gibi artık kendisini stratejik ve jeopolitik bağımlılık konumunda bulamaz. Bu kabul edilemezdir ve sonsuza dek değişmesi gereken bir şeydir. Bu konuda hızlıca hareket ettik.”