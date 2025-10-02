İtalya Başbakanı Meloni: Küresel Sumud Filosu Filistin halkına fayda sağlamıyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Siyasi Topluluğu’nun (AST) 7’nci zirvesi için bulunduğu İspanya’da, İsrail’in saldırdığı Küresel Sumud Filosu’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meloni, filoya katılan ve İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan İtalya vatandaşlarının ülkeye dönüşü için gereken tüm adımları atacaklarını belirterek, “Dakika dakika takip ediyoruz. Elbette, bu insanların en kısa sürede İtalya’ya dönebilmelerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” dedi.

“Filistin halkına fayda sağlamıyor”

Küresel Sumud Filosu’nu eleştiren Meloni, bu girişimin Filistin halkına herhangi bir fayda getirmediğini savundu. Meloni, “Filonun, Filistin halkına hiçbir fayda getirmediğini tekrar ediyorum. Bana öyle geliyor ki bunun İtalyan halkına birçok sıkıntı getireceği kesin.” ifadelerini kullandı.

Sendikalara tepki: Uzun hafta sonuyla devrim olmaz

Meloni, filoya destek için İtalya’da genel grev kararı alan işçi sendikalarını da eleştirerek, “Sendikaların, en azından Gazze gibi önemli gördükleri bir meselede, genel grevi bir cuma gününe denk getireceklerini beklemezdim. Uzun bir hafta sonu ile devrim yan yana olmaz.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“İtalya yardımda en önde gelen ülkelerden”

İtalya’nın Gazzelilere yardım eden ülkeler arasında öne çıktığını belirten Meloni, “Gazze’den tedavi için hastanelerimize en çok hasta tahliye eden Müslüman olmayan ülke biziz ve dünya çapında yardım ulaştırma konusunda da en önde gelen ülkelerden biriyiz.” dedi.

Ateşkes planına değindi

Meloni ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes planı konusunda parlamentoda ortak oylama çağrısı yaptığını hatırlatarak, muhalefetin aksi yönde tavır almasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.