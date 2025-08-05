İtalya Başbakanı Meloni 'Libyalı savaş ağası' davasından beraat etti

İtalya’da mahkeme, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş ağası Osama Elmasry Njeem’in serbest bırakılması nedeniyle Başbakan Giorgia Meloni hakkında açılan davayı düşürdü.

Savcılar, Meloni’nin yanı sıra Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Alfredo Mantovano’yu da suça yardım ve yataklık ile kamu fonlarını kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılıyordu. Mahkeme, Meloni’ye yönelik davayı kapatırken, diğer üç isim hakkındaki yargı süreci devam edecek.

Hükümetin kendi liderliği altında uyumlu şekilde çalıştığını savunan Meloni, “Her karar, özellikle de bu kadar önemli bir karar üzerinde mutabık kalınmıştır. Dolayısıyla benim değil de Piantedosi, Nordio ve Mantovano’nun yargılanmasını talep etmek abesle iştigaldir” ifadelerini kullandı.

UCM’nin tutuklama emrindeki "hatalar"

UCM, Njeem hakkında Libya’da tutuklulara yönelik cinayet, işkence ve tecavüz suçlarından tutuklama emri çıkarmıştı. Geçtiğimiz ocak ayında Torino’da gözaltına alınan Njeem, mahkeme kararıyla serbest bırakılmış ve İtalya’ya ait resmi uçakla Libya’ya gönderilmişti.

Adalet Bakanı Nordio, tutuklama emrinde “yanlışlıklar, eksiklikler, tutarsızlıklar ve çelişkili sonuçlar” bulunduğunu belirtmişti.