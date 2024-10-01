İtalya Başbakanı'ndan Orta Doğu'daki gerilime dair açıklama...

Orta Doğu gerilimine yönelik açıklmasında Meloni, "Sivillerin korunması, Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan İtalyan birliğinin güvenliğinin garanti altına alınması, öncelik olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı ve

"İtalya, İsrail ile Lübnan arasındaki sınırı istikrara kavuşturmak ve yerinden edilmiş insanların evlerine dönüşü için müttefikleriyle birlikte çalışmaya devam edecek. Bölgesel düzeyde gerilimi azaltma acil ve gereklidir ve İtalya, G7 Başkanı olarak da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'daki İtalyan askeri sığınaklarda

Savunma Bakanı Guido Crosetto da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı, Başbakan Meloni'yi ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yi gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ve buna devam edeceğini anlatarak, "Lübnan'daki İtalyan askeri korunaklı mevzilere ulaştı ve tedbir amaçlı şu anda sığınaklarda bulunuyorlar. UNIFIL, saldırıların doğrudan hedefi değil ancak çatışmaların düzeyi ve yoğunluğunun artmasının, durumu daha da zorlaştırdığı göz ardı edilmemeli" ifadelerini kullandı.

İtalyanlara, 'Lübnan'ı terk edin!' çağrısı...

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de TG2 kanalına yaptığı açıklamada, "Durum son derece karmaşık, çatışmalar sürüyor. En yüksek güvenlik garantisi için İtalyan vatandaşlarının Lübnan’dan ayrılması iyi olur" dedi.

17 milyon Euro'luk insani yardım

Tajani ayrıca X platformundan yaptığı paylaşımda, dün Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili olağanüstü video konferans toplantısına katıldığını belirterek, burada yerinden edilmiş Lübnan halkının acılarını hafifletmek için 17 milyon Euro'luk bir insani yardım paketini duyurduğunu kaydetti.

İsrail'in Lübnan saldırılarında 1217 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.