İtalya can kaybında Avrupa'nın ilk sırasına çıktı

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 484 artarak, 64 bin 520 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 938 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Ülkede bugünkü verilerin ardından yapılan testlerin pozitif çıkma oranının yüzde 11,7 olduğu belirtildi. Salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 843 bin 712 oldu.

Aktif COVID-19 hasta sayısı önceki günlere nazaran biraz artarak 686 bin 31'e çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 158'e geriledi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 484 artarak, 64 bin 520'ye çıktı.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, İtalya’da salgının başından bu yana COVID-19'dan ölenlerin sayısı, İngiltere'yi geride bırakarak Avrupa’da ilk sıraya, dünyada 5'inci sıraya çıktı.

Aşılama ocak ayında başlayacak

Bu arada, Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, İtalya'da aşılamanın ocak ayı ortasında başlayacağını bildirdi.

Diğer yandan, 4 Kasım'dan bu yana ülkedeki bölgeleri risk ve tedbirlere göre (sarı-turuncu-kırmızı) renklere ayıran İtalya’da hükümet, "orta-yüksek riskli turuncu" kategorideki Kalabriya, Lombardiya, Piyemonte ve Basilicata bölgelerinin de risk seviyesini düşürerek, sarı ile orta risk kategorisine aldı.