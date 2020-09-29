İtalya COVID-19 önlemlerini sıkılaştırmayı değerlendiriyor

29 Eylül 2020

İtalya hükümetinden kıdemli bir yetkilinin açıklamalarına göre, Avrupa'da artışa geçen COVID-19 vakaları karşısında alınan önlemlerin sıkılaştırılması değerlendiriliyor.

İtalya'da ekim ayının ortasına kadar devam edecek olan olağanüstü hal, yerel ve merkezi hükümetlerin bürokrasi ile zaman kaybetmeden gerekli görülen önlemleri almasını kolaylaştırıyor.

Sağlık Bakanı yardımcısı Sandra Zampa yaptığı açıklamada, "Olağanüstü hal hükümete gerektiği durumlarda hızlı tepki verme özgürlüğü veriyor. İnanıyorum ki hükümet olağanüstü halin uzatılmasını talep edecek" dedi

İtalya COVID-19'un ciddi boyutta etkilediği ilk Avrupa ülkesi olurken, ülkede şubat ayından bu yana görülen COVID-19 sebepli can kayıpları 35 bin 851'e ulaştı.

Katı bir kısıtlama ve karantina sürecine giren İtalya salgını yaz aylarında kontrol altına aldı, ancak geçtiğimiz ay vaka sayıları yeniden artışa geçti. Sadece son 7 günde, İtalya'da 1,694 yeni vaka açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde İtalya'yı COVID-19 salgını ile başarılı mücadelesi için tebrik etmişti.