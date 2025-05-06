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İtalya gösteri ekibine ait 3 uçak havada çarpıştı

İtalya Hava Kuvvetleri'ne bağlı Frecce Tricolori adlı akrobasi ekibine ait 3 uçak, gösteri uçuşu sırasında hava çarpıştı.

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İtalya gösteri ekibine ait 3 uçak havada çarpıştı
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İtalya’da gösteri uçuşu sırasında facianın eşiğinden dönüldü. İtalya Hava Kuvvetleri'ne bağlı Frecce Tricolori adlı akrobasi ekibine ait MB-339 tipi 3 uçak, Pantelleria Adası’ndaki gösteri uçuşu sırasında havada çarpıştı. Kazanın ardından 3 uçakta acil iniş yaparken, uçaklardan biri iniş sırasında pistten çıktı.

Acil durum ekipleri olaya hızlı bir şekilde müdahale etti. Kazadan 2 pilot yara almadan kurtulurken, 1 pilot bacağının kırıldığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, İtalyan basını kazanın nedeninin kuş çarpması olabileceğini belirtti. Uçaklarda kaza nedeniyle ciddi hasar medyana geldiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA