İtalya MB Başkanı Fabio Panetta: ECB enflasyonu çok aşağıya itmemeye dikkat etmeli

Panetta, Euro bölgesi parasal koşullarının kısıtlayıcı olmaya devam ettiğini ve daha da gevşetilmesi gerektiğini vurguladı.

Para politikası güvercini olarak kabul edilen Panetta, “Enflasyondaki düşüşle birlikte reel ekonominin zayıflığına dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlam bir toparlanmanın yokluğunda enflasyonu hedefin çok altına itme (ve) para politikasının karşı koymakta zorlanacağı ve kaçınılması gereken bir durum yaratma riskiyle karşı karşıya kalırız” dedi.