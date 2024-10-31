İtalya MB Başkanı Fabio Panetta: ECB enflasyonu çok aşağıya itmemeye dikkat etmeli
Yönetim Konseyi Üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını çok yavaş düşürme ve enflasyonu aşırı düşürme riskinden kaçınması gerektiğini söyledi.
Haber Merkezi
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Panetta, Euro bölgesi parasal koşullarının kısıtlayıcı olmaya devam ettiğini ve daha da gevşetilmesi gerektiğini vurguladı.
Para politikası güvercini olarak kabul edilen Panetta, “Enflasyondaki düşüşle birlikte reel ekonominin zayıflığına dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlam bir toparlanmanın yokluğunda enflasyonu hedefin çok altına itme (ve) para politikasının karşı koymakta zorlanacağı ve kaçınılması gereken bir durum yaratma riskiyle karşı karşıya kalırız” dedi.