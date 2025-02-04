İtalya Rekabet Kurumu'ndan GLS'ye 8 milyon Euro ceza!

İtalya Rekabet Kurumu, GLS Avrupa Grubu, GLS Italy S.p.A. ve GLS Enterprise S.r.l olmak üzere 3 GLS şirketine, çevresel sürdürülebilirlik girişimi sundukları 'İklim Koruma Programı'nın gerekli şeffaflık ve titizlik gösterilmeden düzenlendiği ve finanse edildiği belirtilerek, 8 milyon Euro para cezası kestiğini açıkladı.

Açıklamada, AGCM'nin GLS Italy'nin internet sitesinde, söz konusu çevresel sürdürülebilirlik programı çerçevesinde yapılan çevreyle ilgili beyanların belirsiz ya da yeterince açık, doğru ve net olmadığının tespit edildiğine yer verildi.

Söz konusu iklim koruma programına maliyetine göre daha fazla katkı payı toplandığı ayrıca müşterilerle ve şirketlere sevkiyatlar için verilen karbondioksit emisyon sertifikalarının yanıltıcı ya da gerçek dışı bilgiler içerdiği gibi bazı tespitlerin yer aldığına vurgu yapıldı.