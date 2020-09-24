İtalya ulusal karantina ihtimalini reddetti

24 Eylül 2020

İtalya Başbakanı Giuseppe Conti, İtalya'da ulusal çapta bir karantina öngörmediğini, ancak vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek için "iyi hedeflenmiş kısıtlamalar" uygulanabileceğini söyledi.

İtalyan Sampa gazetesine konuşan Conti, İtalya'nın mevcut durumunun diğer Avrupa ülkelerine göre daha olumlu olduğunu ve sağlık sistemi de dahil olmak üzere COVID-19 salgınında olası bir artışa karşı daha hazırlıklı olduğunu ifade etti.

COVID-19 salgını başlangıcından bu yana İtalya'nın vaka sayısı 302 bin 537'ye ulaşırken, can kayıpları 35 bin 758 kişi oldu.

İtalya, COIVD-19 salgınından, mart ve nisan aylarında en olumsuz etkilenen ülke olurken, vaka sayıları şu an İspanya, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'a göre daha düşük düzeyde.