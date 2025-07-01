İtalya yarım milyon göçmene kapılarını açıyor: AB dışı 500 bin kişiye çalışma izni

Avrupa'da artan işgücü ihtiyacı ülkeleri göç politikasında esnemeye iterken, İtalya'dan kritik bir karar geldi.

AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiye vize

Roma yönetimi işgücü sıkıntısını çözmek için 2026-2028 yılları arasında AB vatandaşı olmayan yaklaşık 500 bin kişiye çalışma vizesi vereceğini açıkladı.

Önümüzdeki yıl çalışma vizesi alan toplam 164 bin 850 kişinin ülkeye giriş yapacağı düşünülürken, bu rakamın 2028'e kadar toplam 497 bin 550'a ulaşması hedefleniyor.

Yabancı işçilerden oluşacak istihdamın inşaat ve tarım sektöründe ağırlık kazandığı öğrenilirken, 500 bin kişilik kotanın işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren, gerçekçi bir program hedefiyle, hem iş dünyası hem de sosyal tarafların görüşleri dikkate alınarak belirlendiği ifade edildi.

450 bin kişilik istihdam sağlanmıştı

İtalya'da hükümet, her yıl belirli dönemlerde Decreto Flussi (Akış Kararnamesi) ile kaç kişiye hangi sektörlerde çalışma izni verileceğini açıklıyor. Hükümet 2023 ve 2025 yılları arasında da 450 binden fazla çalışma izni vermişti. Belirlenen bu kotada genelde tarım, turizm, inşaat gibi işgücü ihtiyacının yüksek olduğu sektörler öncelikli oluyor.

Ancak çalışma iznine başvuran insanların büyük çoğunluğu gerçek bir iş sözleşmesi yapamadı ve pek çok haktan yoksun kaldı. 2024'te akış kararnamesi aracılığıyla İtalya'ya giren işçilerin yalnızca yüzde 7,8'inin hem oturma izni hem de istikrarlı bir iş elde ettiği düşünülüyor.

Yıl boyunca da toplam 119 bin 890 kota için valiliklerin sadece 9 bin 331 başvuruyu kabul ettiği bildiriliyor.

İtalya'dan çalışma vizesi nasıl alınır?

AB vatandaşı olmayan birinin İtalya’da çalışabilmesi için önce İtalyan işverenin onun adına İtalya İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunması gerekiyor.

Kontenjan dahilindeyse çalışma izni ön onayı (Nulla Osta) veriliyor. İşveren onay aldıktan sonra vize başvurusu aşamasına geçiliyor. Bunun için; İtalya’daki işverenin gönderdiği iş sözleşmesi ve çalışma izni onayı, pasaport, sabıka kaydı, sağlık sigortası, vize başvuru formu ve fotoğraf gibi belgeler isteniyor.

Vize alındıktan sonra 8 gün içinde kişinin ülkeye giriş yapması ve yaşadığı bölgedeki Questura (Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Ofisi)'ne başvurarak oturma ve çalışma izni belgesini alması gerekiyor.

İtalya'da ortalama ücret ne kadar?

İtalya'da maaşlar sektöre, şehre, tecrübeye ve vatandaşlık durumuna göre farklılık gösteriyor. Ülkede resmi asgari ücret yerine toplu iş sözleşmeleri ile maaşlar belirleniyor.

Tarım işçileri için ortalama aylık brüt ücretler bin 300 euro'yu, inşaat işçileri için bin 800 euro'yu, turizm personeli için bin 600 euro'yu buluyor.

Sağlık çalışanları için de ortlama ücretler 2 bin 800 euro, mühendis ve teknik personel için de 4 bin ve 5 bin euro arasında değişiyor.